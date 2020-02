Caos treni: rallentamenti, deviazioni e cancellazioni per Coronavirus

Condividi

Il Coronavirus blocca anche i treni sulla Milano Bologna. Dalle 13.30 traffico riprogrammato per una richiesta di intervento sanitario nella stazione di Casalpusterlengo. Per informazioni in tempo reale è stato attivato il numero verde gratuito 800 89 20 21. I treni sono istradati su percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona o via Padova. Attivo servizio sostitutivo con bus tra Piacenza e Lodi. Tutti i treni Regionali della relazione Bologna -Poggio Rusco sono cancellati e sostituiti con bus. Tutti i treni Regionali della relazione Mantova – Verona sono limitati e/o hanno origine a/da Dossobuono.

Treni cancellati:

· FR 9637 Torino Porta Nuova (12:50) – Napoli Centrale (18:33)

· FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:12)

· FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) – Napoli Centrale (20:03)

· FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20)

· FR 9640 Roma Termini (14:20) – Milano Centrale (17:30)

· FR 9639 Milano Centrale (14:25) – Napoli Centrale (19:03)

· FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Torino Porta Nuova (20:10)

· FR 9548 Napoli Centrale (14:40) – Milano Centrale (19:50)

· FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) – Napoli Centrale (21:03)

· FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:35)

· FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Roma Termini (18:40)

· FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:27)

· FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

· FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Torino Porta Nuova (23:10)

· FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (23:03)

· FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:50)

· FA 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36)

Treni parzialmente cancellati:

· FR 9524/9526/8508B/72632T/9728B/9526 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50): limitato a Milano Centrale (13:50)

· FR 9630/35482B/72638/9734B/9630 Napoli Centrale (10:30) – Torino Porta Nuova (16:10): limitato a Torino Porta Nuova (16:10)

· FA 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:55): limitato a Bologna Centrale (15:15)

· FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55): limitato ad Ancona (14:22)

· FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55): limitato a Bologna Centrale (17:15)

· FA 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (22:57): origine da Bologna Centrale (19:45)

· RV 2278 Bologna Centrale (9:50) – Milano Centrale (12:45): limitato a Piacenza (11:48)

· RV 2279 Milano Centrale (13:20) – Bologna Centrale (16:10): origine da Piacenza (14:14)

· RV 2284 Bologna Centrale (15:50) – Milano Centrale (18:45): limitato a Piacenza (17:48)

· RV 2286 Bologna Centrale (17:50) – Milano Centrale (20:45): limitato a Piacenza (19:48)

· RV 2287 Milano Centrale (19:20) – Bologna Centrale (22:14): origine da Piacenza (20:14)

· RV 2289 Milano Centrale (21:20) – Parma (22:57): origine da Piacenza (22:14)

Treni istradati su percorso alternativo tra Milano e Bologna via Verona, con maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti:

· FR 9524/9526/8508B/72632T/9728B/9526 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

· FR 9308/35906B/72628B/9724B/9308 Napoli Centrale (7:58) – Torino Porta Nuova (14:20)

· FR 9622/35904/31346/9732B/9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00)

· FR 9628/35924/31356/8982B/9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35)

· FR 9630/35482B/72638/9734B/9630 Napoli Centrale (10:30) – Torino Porta Nuova (16:10)

· FR 9532/35932/72638T/9736T/9532 Napoli Centrale (10:40) – Milano Centrale (15:50)

· FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35)

· FR 9634/35932B/72640/9738B/9634 Napoli Centrale (11:30) – Torino Porta Nuova (17:10)

· FR 9631/8983/35821/35935/9631 Torino Porta Nuova (11:50) – Napoli Centrale (17:33)

· FR 9540/35926/72642/8990B/9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:50)

· FR 9636/35930/35380/8986B/9636 Roma Termini (13:20) – Milano Centrale (16:30)

· FR 9642/35926B/72642B/9750B/9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

· FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03)

· FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

· FR 9547/31531/73941/72637/8545 Milano Centrale (15:10) – Taranto (0:07)

Treni istradati su percorso alternativo tra Milano e Bologna via Padova, con maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti:

· FR 9514/9528/35482/72636B/35136/31530/9528 Taranto (5:27) – Milano Centrale (14:50)

· FR 9520/9522/17650/17656/73352/73256/35128/31526/9522 Salerno (6:51) – Milano Centrale (12:50)

· FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

· FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

· FR 9637 Torino Porta Nuova (12:50) – Napoli Centrale (18:33)

Treno istradato su percorso alternativo da Milano a Piacenza via Voghera, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

· IC 596/18152/17396/596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17)

· IC 613/17331/73893/613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05)

· ICN 1515 Milano Centrale (19:50) – Lecce (10:00)

· ICN 1505 Milano Centrale (20:50) – Lecce (8:35)

Treno istradato su percorso alternativo da Torino a Piacenza via Alessandria, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

· IC 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

· ICN 33431/73891/1585 Torino Porta Nuova (13:30) – Reggio Calabria Centrale (8:05)

Inoltre si registrano dei rallentamenti sulla Linea Brennero – Verona per un guasto alla linea. Maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti per due treni in viaggio e fino a 20 minuti per i restanti treni. In corso la rirprogrammazione dell’offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

· FA 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:25)

· FA 8506 Roma Termini (8:50) – Bolzano (13:48)

· RV 2260 Bologna Centrale (12:05) – Brennero (16:52)

· RV 2261 Brennero (13:00) – Bologna Centrale (17:55)

· R 10929 Bolzano (12:36) – Verona Porta Nuova (14:54)

· R 10931 Bolzano (13:04) – Ala (14:25): limitato a Trento (13:56)

· R 10944 Verona Porta Nuova (13:06) – Bolzano (15:23)

· R 10935 Bolzano (13:34) – Verona Porta Nuova (15:51)

· R 10937 Bolzano (14:06) – Rovereto (15:10)

· R 10948 Verona Porta Nuova (14:06) – Bolzano (16:23)

· R 10946 Ala (14:37) – Bolzano (15:56): origine da Trento (15:05)

