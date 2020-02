«Coronavirus, basta terrorismo psicologico: spegnete la tv»

Condividi

Chef Rubio, famoso personaggio televisivo che spesso sui social esorbita dai temi a lui consoni, cioè cibo e cucine, per entrare nel campo della politica e di questioni sociali (note le sue diatribe con Salvini), ha attaccato in questi giorni i media che insistono (comprensibilmente) sulla diffusione del nuovo coronavirus in Italia.

«Se volete sopravvivere al coronavirus spegnete la tv» ha scritto su Twitter, poi ha aggiunto: «chiudetevi in casa e fatevi il bagno con l’amuchina prima di andare a letto». Questa mattina ha aggiunto: «Oltre al terrorismo psicologico #COVID19 con cui c’avete ormai infettati , potete parlare anche dei terroristi israeliani che anche stanotte hanno bombardato Gaza?».

Volete sopravvivere al #coronavirusitalIa? Spegnete la televisione #TheWalkingDead — Chef Rubio (@rubio_chef) February 23, 2020

Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto🦠 pic.twitter.com/Mx2lmxlsxy — Chef Rubio (@rubio_chef) February 23, 2020

(Ph. Facebook – Chef Rubio)