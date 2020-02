Treviso, Conte: «Qui nessun contagio, no panico»

Condividi

«Azienda sanitaria e istituzioni unite nella campagna di prevenzione. Nessun caso di contagio a Treviso e Provincia.

Non facciamoci prendere dal panico: diamoci una mano e ne usciremo presto». Così il sindaco di Treviso e presidente dell’Anci Veneto Mario Conte in un videomessaggio diffuso su Facebook. «Anci Veneto è a fianco dei sindaci in particolare a quella delle zone più critiche – aveva detto stamattina Conte (fonte Adnkronos) – . La priorità ora è applicare con efficacia

l’ordinanza in ogni suo punto».

E oltre all’appello già fatto nei giorni scorsi di far riferimento esclusivamente alle fonti ufficiali chiediamo ai cittadini massima collaborazione con le autorità ed i sindaci per facilitare la gestione di questa fase delicatissima». In mattinata per precauzione nel capoluogo della Marca sono stati disinfettati tutti gli autobus.