Coronavirus, Giordano: «Tra un po’ Libia farà blocco navale contro Italia»

Condividi

Linkedin email

«Tra un po’ la Libia farà blocco navale contro l’Italia. Noi non blocchiamo nessuno, gli italiani vengono bloccati alle Mauritius… perfetto». Lo scrive su Twitter Mario Giordano ironizzando sulle decisioni degli altri Stati dopo la diffusione del contagio da Coronavirus.

Anche Vittorio Sgarbi usa Twitter per dire la sua sulle decisioni prese negli ultimi giorni dal governo. «Sull’epidemia non posso certo essere accusato di sostenere il Governo ma mi lasciano perplesso quelli che dicono dopo (e non prima) cosa sarebbe stato meglio fare».