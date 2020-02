Coronavirus, mascherine a ruba: il tutorial per farsele in casa [VIDEO]

Condividi

Mentre aumenta il numero dei contagiati da coronavirus in Italia, molte persone sono corse in farmacia per procurarsi le mascherine. In molti casi sono andate anche a ruba e le scorte si sono esaurite in fretta. Così un farmacista della Calabria ha pensato di realizzare un video, postato su YouTube, in cui dà precise istruzioni su come realizzare una mascherina fai da te con materiale reperibile in casa, con pochi materiali: asciugamani a velo, elastici, scotch trasparente per pacchi e garze.