Coronavirus nel mondo: Italia terza

In Cina ci sono stati altri 150 morti e 490 nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus. In Corea del Sud i morti sono 7 i contagi sono saliti a 883. In Kuwait si sono registrati 3 contagi. Anche Bahrein e Afghanistan hanno registrato il primo caso. In Corea del Nord 380 stranieri sono stati messi in quarantena. In Iran ci sono stati 12 morti e 47 contagi. In Italia ci sono stati più di 200 contagi e 5 morti. Come focolaio del Covid-19 il nostro Paese è purtroppo al terzo posto nel mondo.

(Fonte: Adnkronos)