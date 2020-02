Coronavirus, Oms: «Situazione Italia preoccupante, rischio pandemia»

Condividi

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che «L’improvviso aumento di casi nuovo coronavirus in Italia, Iran e Corea sono profondamente preoccupanti. C’è molta speculazione sul fatto che questo aumento possa indicare che l’epidemia diventi pandemia: capiamo perché ci chiedete questo. Ma per il momento non vediamo necessità di cambiare definizione».

«Come sapete – ha ricordato – l’Oms ha già dichiarato Covid-19 un’emergenza sanitaria di interesse internazionale. La decisione di usare il termine pandemia è basata su una valutazione in corso che si basa sull’analisi della diffusione e della severità del virus e sull’impatto che ha su tutta la società. Per il momento non stiamo vedendo una diffusione, ma potrebbe comunque sicuramente avere un potenziale pandemico».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)