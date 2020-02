Coronavirus, sparite banane e cipolle dai supermercati: «Ma che ve ne fate?»

Condividi

In questi giorni di grande ansia per la diffusione del coronavirus in Italia, in particolare in Lombardia e Veneto, c’è anche chi la prende con ironia. Come per esempio il padovano Nicola Brugiolo, che realizza spesso video sarcastici ed è stato anche uno “sconosciuto” del programma di Enrico Papi “Guess my age”.

In un supermercato di Rosolina, Brugiolo si è divertito a prendere in giro le persone che hanno saccheggiato i reparti, ironizzando sui prodotti “spariti”. «Ma se vi mangiate una cassa di cipolle vi passa il coronavirus? E le banane? Guardate che comunque frutta e verdura non vi durano più di 5 giorni. Cotolette impanate piene di conservanti, sparite tutte. Con queste vi passa il coronavirus?». Il tutto in dialetto veneto. Beh, il risultato è davvero esilarante, del resto sdrammatizzare un po’ non è una cattiva idea.