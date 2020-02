Panico Coronavirus, psicologo online gratis

Condividi

Il servizio italiano di psicologia online, ha attivato uno sportello gratuito “ad hoc” per cercare di frenare la diffusione del panico tra la popolazione, alla luce dei recenti fatti riguardanti il contagio da nuovo coronavirus in Italia. A partire da oggi sarà possibile usufruire di un supporto psicologico gratuito. I consulti avverranno online, sarà pertanto necessario possedere un computer o uno smartphone, e in pochi incontri gratuiti saranno fornite delle indicazioni utili su come mantenere la calma e il buon senso.

«Un team di professionisti – sottolinea la nota del Servizio italiano di psicologia online – sarà disponibile per fornire aiuto psicologico e contenere paure e ansie che stanno crescendo in maniera esponenziale». «Abbiamo ritenuto doveroso, mettere a disposizione della comunità, un team di psicologi e psicoterapeuti che possano fornire supporto a chi, in questo momento, si trova in forte difficoltà – aggiunge Davide Algeri, psicologo e psicoterapeuta di Milano, responsabile clinico del servizio di psicologia online – questo perché riteniamo fondamentale che la prevenzione avvenga principalmente a livello psicologico, per evitare reazioni di panico che rischiano di far perdere lucidità e far crescere la confusione».

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Shutterstock)