Coronavirus: Ue stanzia 232 mln di aiuti per prevenzione

Bruxelles, 24 feb. (AdnKronos Salute) – La Commissione europea “ha deciso di mobilitare 232 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro il coronavirus”. Lo dice il commissario europeo alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in conferenza stampa a Bruxelles.

“Si tratta – spiega il commissario sloveno – di un contributo dei servizi, sotto la guida dei commissari Urpilainen, Gabriel e me stesso. Di questi circa 230 mln, 114 andranno all’Oms per la preparazione globale, 15 mln andranno a Paesi partner per rafforzare la loro resilienza e preparazione al coronavirus”.

Altri “100 mln di euro andranno alla ricerca per lo sviluppo di vaccini e cure che avrà un beneficio globale. Questi includono 45 mln di contributi dall’industria farmaceutica, nel contesto delle partnership tra pubblico e privato”, conclude Lenarcic.