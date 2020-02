Coronavirus, 33 i contagiati in Veneto

Condividi

Sale a 27 il numero di persone contagiate da coronavirus in Veneto. Una persona di Venezia già ricoverata in ospedale e una residente nel Padovano sono infatti risultate positive. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti (appunto veneziano e padovano).

In Emilia-Romagna invece, come rende noto la Regione, sono 7 i nuovi casi, tutti riconducibili al focolaio lombardo: cinque a Piacenza (quattro sono cittadini lombardi) e due persone nella provincia di Parma, che si erano entrambe recate a Codogno, in Lombardia. In totale, i casi positivi salgono a 16.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 15 +++

Sono saliti a 32, contro i 27 di stamattina, i casi confermati di coronavirus in Veneto, alle 12 di oggi. Si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo’ Euganeo, 4 casi di Mirano e 4 casi a Venezia. E’ quanto comunica il bollettino della Regione Veneto.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 18 +++

Nuovo caso registrato nel cluster di Vo’ Euganeo, sale dunque a 33 il numero di contagiati da coronavirus in Veneto. Lo ha confermato il presidente del Veneto, Luca Zaia.

(Fonte: Adnkronos)