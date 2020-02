Coronavirus, Rubinato (Veneto Vivo): «Rinviare comizi elettorali»

Condividi

«Rinviare i comizi elettorali, sia per il prossimo referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari che per il rinnovo dei consigli regionali e delle amministrazioni comunali in scadenza a maggio». A chiederlo, in una nota, è Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo. «L’emergenza in atto impone al Governo nazionale di valutare la necessità di sospendere i prossimi appuntamenti elettorali a fronte dell’incertezza sui tempi di superamento della crisi epidemica e della stessa ordinanza interdittiva di ogni iniziativa ed evento in luogo pubblico o privato, emanata dal Ministro della salute di concerto con le Regioni coinvolte dai maggiori focolai».

«Senza creare falsi allarmismi – prosegue la Rubinato – la situazione richiede di salvaguardare, insieme alla massima prudenza sanitaria, anche le condizioni minime di un confronto politico democratico che oggi, anche in considerazione delle predette misure restrittive, non ci sono. E’ vero che le elezioni, anche in Veneto, sono previste per il prossimo mese di maggio, ma sappiamo tutti che è in questo momento che si stanno organizzando le coalizioni e le liste dei candidati. Il rinvio – suggerisce Rubinato – consentirebbe da un lato a chi governa la Regione e le amministrazioni comunali che vanno al voto di restare concentrato sull’emergenza e che a chi sta preparando una proposta di governo alternativa di presentarla nelle migliori condizioni».

«Gli stessi cittadini devono poter partecipare al confronto in piena serenità: non si può pensare alla campagna elettorale mentre intere comunità vengono messe in quarantena. Il confronto democratico è per sua natura divisivo e competitivo – conclude la presidente di Veneto Vivo – mentre ora serve la massima collaborazione ed unità a livello istituzionale e non solo».