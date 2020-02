Vicenza, messe sospese: la celebrazioni in diretta radio e tv

Condividi

«Carissimi fratelli e sorelle, ci troviamo ad affrontare una situazione inattesa, una specie di “quarantena” che sembra sovrapporsi alla Quaresima che ci preparavamo a iniziare con intensità col Mercoledì delle Ceneri». Inizia così la nota del vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol rivolta a tutti i fedeli. «Le limitazioni che in questi giorni sperimentiamo anche nell’esercizio del culto pubblico nascono anzitutto dalla volontà di correttezza e di rispetto nei confronti delle disposizioni regionali che chiedono a tutti i cittadini un impegno straordinario per contribuire in modo preventivo alla difesa della salute pubblica. Ci mancheranno certo le espressioni celebrative comunitarie, a iniziare dal suggestivo Rito delle Ceneri, che potremo comunque recuperare appena cessata l’emergenza».

Tuttavia, continua il vescovo, «la ricchezza dei mezzi di comunicazione ci offre molte possibilità di metterci in comunione spirituale in alcuni momenti della giornata attraverso degli appuntamenti liturgici e di preghiera che molti di noi già apprezzano e valorizzano. Segnalo dunque qualche proposta relativa a questo periodo particolare»:

– la Santa Messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7 di ogni mattina feriale da Monte Berico.

– Radio Oreb in questi giorni offrirà un duplice servizio trasmettendo ogni giorno feriale due Sante Messe: alle 7,30 dal Carmelo e alle 18,30 dalla Cattedrale;

– Sempre Radio Oreb trasmetterà dalla Cattedrale alle 18,30 di sabato 29 febbraio la S. Messa festiva di ingresso nella domenica e domenica 1 marzo la Santa Messa delle 9 da Monte Berico (trasmessa anche da TVA Vicenza) e alle 11 dalla chiesa di Lisiera.

«A partire da domani, 25 febbraio, sarò io stesso a presiedere le Sante Messe dal Santuario di Monte Berico. A tal proposito invito i sacerdoti della diocesi a celebrare comunque l’Eucarestia senza concorso di popolo per il bene spirituale dei fedeli loro affidati».

Oltre alle celebrazioni eucaristiche, vanno segnalate anche le varie iniziative di preghiera (i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17; il rosario biblico alle 14.25; il rosario di Quaresima alle 20.15; la compieta alle 23.45), che il palinsesto di Radio Oreb ha previsto per i prossimi giorni. In particolare la Radio proporrà il Cammino diocesano di preghiera per la Quaresima a partire da mercoledì 26 febbraio ogni giorno alle 5.50, 12.15, 20.45 e 00.40. Vi invito a seguirlo utilizzando il “Sussidio di preghiera in famiglia e personale per la Quaresima e Pasqua 2020” realizzato in collaborazione tra le Diocesi di Vicenza, Chioggia e Adria-Rovigo.