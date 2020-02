Gli untori della paura

Condividi

Oltre alla conta degli infetti e purtroppo anche dei morti, il contagio da coronavirus sta trascinando con sè una impietosa spirale di stoltezze, una infodemia di boiate che desta una preoccupazione solo leggermente minore della psicosi di massa suscitata dall’epidemia virale.

I due fenomeni sono collegati. La paura più che lecita di contrarre il morbo dovrebbe indurre a una vigile ed esigente prudenza nei comportamenti quotidiani. Darsi al panico, anziché aiutare, aggrava la situazione. E’ un fatto intuitivo. Sul piano individuale, ormai si è ripetuto alla nausea che per mettersi in relativa sicurezza basta lavarsi spesso le mani e, come insegnava la mamma, non starnutire o tossire addosso agli altri. In luoghi affollati, cercare di mantenere una certa distanza. Fine.

Politicamente, col senno di poi è evidente che il governo Conte si sia mosso tardi, tanto da restare sorpreso (cit.) dall’improvvisa virulenza degli ultimi due giorni. Ma compiacersi nella logomachia faziosa è un altro modo che non serve, nell’emergenza, a dare alcun contributo a gestirla ordinatamente e con senso civico. Gli attacchi ad alzo zero già partiti nelle scorse quarantott’ore, dalla Lega contro Palazzo Chigi a Roma e in Veneto da parte del M5S contro l’amministrazione Zaia, non è che siano infondati, ma sono inopportuni, adesso. A fare le pulci, infatti, non si salverebbe nessuno. Ai malati e agli impanicati, tuttavia, il questionare di parte in questo momento è utile come effettuare il tampone a chi è già positivo. Ora, anche per rispetto degli abitanti di Vò Euganeo, rinchiusi militarmente in una bolla di democrazia sospesa, dovremmo tentare una umanamente possibile compattezza. Non è così difficile, su.

A scatenare l’impazzimento generale, con eccessi grotteschi come gli assalti ai supermercati (una bella guerra, ci vorrebbe per certuni, ma quella vera), è l’incertezza. La possibilità teorica di andare all’altro mondo, anche se statisticamente molto bassa (neppure il 4% di mortalità, finora), è naturalmente la causa prima, in attesa di un vaccino che non arriverà prima di un anno se va bene. Per il resto, i sintomi sono simil-influenzali, e in Cina le guarigioni hanno sopravanzato i contagi. Nota per allarmati: non stiamo minimizzando. Stiamo descrivendo.

Poi c’è l’angoscia da coprifuoco per la chiusura temporanea di università, scuole, musei, teatri, locali notturni e lo stop a manifestazioni ed eventi collettivi. Misure giustificabili in base al principio di precauzione, con effetti pesanti sull’economia (pensiamo solo al Carnevale in una Venezia già affossata dall’alluvione di ottobre). I centri commerciali, invece, aperti. D’altronde la lentezza nel prendere provvedimenti drastici già da inizio anno la dobbiamo non tanto allo spauracchio del razzismo anti-cinese, ma al flusso di affari, interessi e denaro cinese che una stretta draconiana avrebbe vieppiù danneggiato.

I dubbi che attanagliano gli italiani sono più che comprensibili se pensiamo al fatto che persino la scienza, la oggettiva e obbiettiva scienza, sulla malattia ancora ignota è divisa. Il borioso Roberto Burioni ha bacchettato con toni volgari la dottoressa Maria Rita Gismondo, direttrice di microbiologia del polo universitario Sacco di Milano, rea di aver detto che non abbiamo di fronte la peste o la febbre spagnola. In buona compagnia, per altro, di Matteo Bassetti, presidente della Società Italiana Terapie Anti-infettive. Non ci sogniamo nemmeno di entrare in ciò che non ci compete: i medici e gli studiosi di mestiere devono avere la prima e l’ultima parola. Ma il mito della verità scientifica unica e assoluta è appunto un mito: in realtà, come in tutte le faccende umane, la diversità di pareri è fisiologica. Lo diciamo soprattutto ai saccentoni che brandiscono la “competenza” per polemichette di quart’ordine assisi su questa ceppa.

Infine, i giornalisti. Senza dare patenti a nessun collega, il campionario di sconcezze che ci è toccato leggere e vedere (titoli terroristici, sensazionalismo infimo, trashate triviali, allarmismo da quattro soldi) ha la maggiore responsabilità della paranoia generalizzata che si è estesa più del virus. I peggiori siamo noi, altro che politici. Gli operatori dei media, come si dice per somiglianza con quelli ecologici, noi siamo i veri untori (non tutti, si capisce). Ipocriti o al più cinici, non vediamo l’ora di sfruttare l’istinto primordiale più forte in natura, quello che di regola genera le reazioni più avventate, leggasi più stupide: la fifa, la tremarella, lo spavento, il battisoffia. La paura senza controllo. Controlliamoci invece. Come in battaglia, chi si fa prendere dalla paura è già morto.