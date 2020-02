Vo’ Euganeo blindato, è arrivato anche l’esercito

Condividi

Vò Euganeo, il paese ai piedi dei Colli Euganei, dov’è scoppiato uno dei due focolai in Italia, con 20 casi di coronavirus, da stamattina è “blindato“. Per filtrare gli ingressi sono arrivati anche gli uomini dell’8° Reggimento del Genio guastatori della Brigata paracadutisti della Folgore, in supporto agli uomini della Polizia di Stato, e dei Carabinieri. Tutti gli uomini delle forze dell’ordine sono impegnati a presidiare i punti di controllo: 10 gli accessi al paese. Il blocco attivo da stamane proseguirà fino ad una nuova ordinanza.

Fonte: Adnkronos