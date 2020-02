Coronavirus, consigliere regionale veneto: «Io, leghista, cacciato da conferenza Ulss»

Condividi

«Il comportamento del Presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 3 Andrea Martellato, primo cittadino (di centrosinistra, n.d.r.) di Fiesso d’Artico (Venezia, n.d.r.), che ieri mattina mi ha allontanato da una riunione convocata proprio per discutere delle misure emergenziali da tenere in questo difficile momento, è del tutto inaccettabile. Ricordo al Sindaco che, in qualità di Consigliere regionale, e per di più membro della Commissione consiliare Sanità, la mia presenza all’incontro non era certo inopportuna. Dovrebbe rendersi conto che in un contesto di emergenza più ampia è la collaborazione, e migliore è il risultato». Lo afferma in una nota Alberto Semenzato, Consigliere regionale del gruppo Lega.

Semenzato riporta un episodio accaduto domenica mattina: «Durante la Conferenza dei sindaci dell’Ulss 3 Serenissima: ero stato invitato all’incontro convocato presso la Direzione generale dell’Ulss da alcuni sindaci, ma una volta arrivato in sede, Martellato mi ha allontanato. Ricordo al sindaco che l’Ulss 3 è una struttura regionale, quindi ero più che qualificato ad essere presente all’incontro. Il Presidente della Conferenza si è dimostrato politicamente e umanamente scorretto, dimostrando di mettere le proprie simpatie politiche davanti alle necessità di una situazione emergenziale. Le sue dimissioni – conclude il Consigliere Semenzato – sarebbero opportune».

