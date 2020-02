Cattolica, assemblea straordinaria revocata «per Coronavirus»

Condividi

L’assemblea straordinaria di Cattolica Assicurazioni, che doveva svolgersi il prossimo 7 marzo a Verona, è stata revocata per coronavirus. Lo ha deciso il cda. Durante l’assemblea della compagnia guidata da Paolo Bedoni si sarebbe dovuto discutere sulle proposte avanzate dai soci dissidenti che prendono le parti dell’ex ad Alberto Minali al quale, a fine ottobre, sono state ritirate le deleghe.

La decisione del cda è stata presa valutando la situazione «che si è venuta a determinare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» e in considerazione dei provvedimenti (limiti agli assembramenti, ecc) «già assunti o che potranno essere prossimamente assunti da parte delle autorità pubbliche». Il consiglio ha rinviato l’adunanza alla data del 24/25 aprile 2020, in concomitanza con la già programmata assemblea ordinaria dei soci.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)