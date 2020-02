Il Coronavirus blocca la Ferragni: «Ma non perdiamo la calma»

Condividi

Il Coronavirus blocca anche Chiara Ferragni. La fashion blogger tra le più famose al mondo è stata costretta a rinviare un viaggio a Parigi e un safari.

Nelle story Instagram racconta: «Volevo aggiornarvi: per la situazione del Coronavirus nel Nord Italia, principalmente in Lombardia, non me la sono sentita di partire e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. Tutto il mio gruppo ed io continueremo a lavorare da casa. Volevo mandare un grosso in bocca al lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai. Ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme».