Coronavirus: 322 contagiati, 11 morti

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Borrelli ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Sono 283 i contagiati in Italia: i due casi sospetti di coronavirus in Toscana e quello in Sicilia sono stati confermati.

Nei 283 contagiati sono comprese anche le sette vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. 212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 18 +++

Salgono a 322 i contagiati e a 10 i morti. Sono tre i decessi nelle ultime ore in Lombardia, tutti ultraottantenni. In Sicilia salgono a 3 i contagiati, due in Toscana e uno in Liguria. Oltre 8600 i tamponi fatti.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 19 +++

Salgono a 11 i morti per Coronavirus: deceduta una paziente ricoverata a Treviso risultata positiva al test.

(ph: imagoeconomica)