Coronavirus, misure e divieti per gli italiani in viaggio

La posizione ufficiale della Commissione Europea è che non ci sono motivi per cui i Paesi dell’UE debbano bloccare i confini con l’Italia, dopo la diffusione del contagio da coronavirus, pertanto le frontiere non verranno chiuse. Ma la lista dei Paesi che sconsigliano di recarsi nelle zone a rischio d’Italia si allunga. Già ieri avevano preso posizione l’Irlanda ed Israele, mentre la Serbia valutava la quarantena per chi tornava dal Nord Italia.

Da oggi, 25 febbraio, la Gran Bretagna impone l’auto-isolamento per 14 giorni a tutti coloro che arrivano arrivano da paesi a nord di Pisa e presentino sintomi “anche leggeri” e la quarantena obbligata anche senza sintomi per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati.

In Francia, i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o Veneto sono stati invitati a rimanere a casa. Raccomandazioni per chi torna dalle due regioni italiane chiedendo di evitare di uscire di casa se non necessario.

Croazia, Slovenia e Grecia hanno sospeso le gite scolastiche verso il nostro Paese.

A Praga, capitale della Repubblica Ceca, per gli arrivi dall’Italia viene riservato un gate dedicato con screening mirato e misure igieniche aumentate.

Il Kuwait ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia, la Corea del Sud e la Thailandia. Tutti gli stranieri che hanno visitato questi Stati nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. E non verranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà necessaria una quarantena.

La Giordania ha comunicato di aver deciso il divieto di ingresso nel Paese ai viaggiatori provenienti dall’Italia.

Anche le Seychelles chiudono le frontiere agli italiani vietando a tutte le compagnie di aria e di terra di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Shutterstock)