Coronavirus: ospedale da campo allo Spallanzani

Condividi

Linkedin email

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) – Un ospedale da campo della Protezione civile sarà montato all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. La struttura denominata ‘Pass’ (Posto assistenza socio sanitaria) potrebbe essere utilizzata per aumentare la capacità di accoglienza dello Spallanzani in caso di un flusso maggiore di pazienti. Per ora l’ospedale da campo – apprende l’Adnkronos Salute – è solo “una precauzione” e questo tipo di strutture della Protezione civile sono “a disposizioni in caso di emergenze”.