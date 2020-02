Coronavirus, Spadafora: «Partite a porte chiuse in aree colpite»

Condividi

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Tg2 ha risposto all’appello del presidente della Lega calcio di serie A, Paolo Dal Pino, e quello della Figc Gabriele Gravina dando «la disponibilità a svolgere alcuni eventi a porte chiuse. Nelle regioni colpite dal coronavirus resta di divieto di manifestazioni sportive fino a domenica prossima – spiega -. Inizialmente solo per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria». Spadafora ha concluso sottolineando che il provvedimento «non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)