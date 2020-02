Per Londra le città italiane in quarantena «come Wuhan»

Condividi

Matt Hancock, ministro britannico della sanità ha annunciato che tutti coloro che ritornano dal Nord Italia devono rimanere in autoisolamento a casa per 14 giorni. La richiesta si rivolge a chi è stato a nord della città di Pisa e presenta sintomi influenzali ma anche a chi è stato nelle città chiuse per l’emergenza Coronavirus anche in assenza di sintomi.

La Bbc sottolinea che i comuni isolati nel Nord Italia sono «nella stessa categoria di Wuhan», la città cinese in cui si è sviluppata l’epidemia.

