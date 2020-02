Mercoledì delle Ceneri ai tempi del coronavirus: in tv e su Facebook

Condividi

Linkedin email

Messe delle Ceneri e della prima Domenica di Quaresima, presiedute dal Patriarca Francesco Moraglia, in diretta tv su Antenna 3 e Rete Veneta e sulla pagina Facebook di Gente Veneta

· Mercoledì 26 febbraio, alle ore 18.00, dall’altar maggiore della basilica cattedrale di S. Marco a Venezia

· Domenica 1 marzo, alle ore 11.00, dall’altar maggiore della basilica della Madonna della Salute a Venezia

Il settimanale diocesano Gente Veneta (attraverso la sua pagina Facebook) e le emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta (rispettivamente sui canali 13 e 18 del digitale terrestre) trasmetteranno in diretta le S. Messe presiedute – in forma non pubblica – dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia in occasione del Mercoledì delle Ceneri e della prima Domenica del tempo liturgico della Quaresima.

In tal modo si intende venire incontro alle esigenze spirituali e garantire un prezioso servizio a tutti i fedeli dei territori veneti, offrendo loro l’opportunità di un tempo di preghiera e di meditazione (personale e familiare) reso comune dai mezzi televisivi e social, in considerazione del fatto che l’emergenza coronavirus attualmente in corso ha portato alla sospensione, in questi giorni, di tutte le celebrazioni pubbliche delle S. Messe e degli altri riti normalmente previsti nel tempo liturgico che si sta vivendo.

Le S. Messe in diretta presiedute dal Patriarca si terranno:

· Mercoledì 26 febbraio 2020 (Mercoledì delle Ceneri), alle ore 18.00, dall’altar maggiore della basilica cattedrale metropolitana di S. Marco a Venezia

· Domenica 1 marzo 2020, (prima Domenica di Quaresima), alle ore 11.00, dall’altar maggiore della basilica della Madonna della Salute a Venezia, con preghiera di affidamento alla Madonna della Salute.

Si precisa ancora che tali celebrazioni si svolgeranno in forma non pubblica e che, pertanto, in concomitanza degli eventi le due basiliche resteranno chiuse.