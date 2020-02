Coronavirus, Sassoli: «Non ha senso sospendere Schengen»

Condividi

Linkedin email

“Un’emergenza che si supera con la scienza, non con gli stregoni. E con l’Europa“. Lo dice David Sassoli a ‘La Stampa’. “Non c’è paese che possa affrontare da solo le sfide che hanno un riflesso globale, come terrorismo, migrazioni, sanità, energia, industria, ricerca, ambiente e economia. Sono tutte questioni che richiedono risposte europee”, spiega il presidente dell’Europarlamento.

Sospendere Schengen “non ha senso. Ciò che conta è che l’Europa abbia capacità di coordinamento delle misure comuni. E la forza per intervenire qualora ve ne sia la necessità, come indicato dai commissari europei Lenarcic e Kyriakides” e ripristinare i controlli alle frontiere “è una sciocchezza. Al confine si può arrestare un terrorista, ma non un virus“, dice ancora Sassoli.

“L’Italia è un esempio. Da subito ha messo in campo ogni risorsa per circoscrivere il morbo e lo ha fatto nel modo appropriato, affidandosi alle sue capacità e alle indicazioni della comunità scientifica. Il modello pubblico italiano è qualificato e trasparente. E questo è molto apprezzato”, chiarisce il presidente dell’europarlamento.