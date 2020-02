Veneto: contagiati saliti a 43

Condividi

ULTIM’ORA Secondo il bollettino aggiornato della Regione Veneto, i contagiati sono aliti a 38, con altri 4 positivi a Vo’ Euganeo.

Come nelle previsioni, salgono i casi di persone trovate positive al Coronavirus: a questa mattina, martedì, i casi sono 34, dei quali 5 ricoverati in terapia intensiva e uno deceduto. Le province colpite restano Padova e Venezia, rispettivamente con 26 e 8 contagiati.

Nel Padovano, il centro più colpito è Vo’ Euganeo, dove sono stati registrati i primi due casi, tra cui la vittima, con 25 persone infette; nella serata di ieri è stato registrato il primo caso a Limena, alle porte di Padova: sono in corso indagini per capire come abbia contratto il virus. E’ la quinta persona ad dover essere ricoverata in terapia intensiva. Buone notizie dall’ospedale di Schiavonia, Monselice, dove era stato ricoverato Adriano Trevisan, il primo deceduto in Italia: nessun sanitario è risultato positivo al test.

Nel Veneziano, si registrano 4 pazienti positivi nella zona del cluster Ospedale di Dolo, di cui tre sanitari, non ricoverati, tre pazienti positivi a Venezia (uno non ospedalizzato) e uno a Mestre.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 13.00 +++

«Sono saliti a 42 i casi positivi al coronavirus in Veneto». Lo ha sottolineato i margine di un incontro operativo a Marghera il governatore del Veneto Luca Zaia. «Confermati i cluster già esistenti: con 28 pazienti a Vo, 6 pazienti a Venezia, altri a Mira e due con località ancora da accreditare».

+++ AGGIORNAMENTO ORE 18 +++

Primo caso di Coronavirus a Treviso: i contagiati in Veneto salgono quindi a 43.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 19 +++

E’ morta la paziente ricoverata a Treviso. Salgono quindi a due i decessi in Veneto da Coronavirus.