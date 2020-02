VeronaFiere, nessun abuso d’ufficio: assolto dg Mantovani

Condividi

Cancellate le condanne in primo grado ai vertici di VeronaFiere: lo ha deciso la prima sezione della Corte d’Appello di Venezia accogliendo le richieste del procuratore generale e delle difese. Per le assunzioni a tempo determinato all’interno dell’ente veronese (tra le quali figuravano i figli dell’ex assessore Enrico Toffali e dell’ex dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune Luciano Ortolani) sono stati quindi assolti dall’accusa di abuso d’ufficio l’ex presidente Ettore Riello, il direttore generale Giovanni Mantovani e l’ex direttore commerciale Diego Valsecchi «perchè il fatto non sussiste». Lo riporta l’Arena in edicola oggi, martedì 25 febbraio. Assolti anche Toffali e Ortolani, quest’ultimo accusato di aver utilizzato i dipendenti comunali del suo settore per effettuare mansioni extra lavorative. Tra sessanta giorni la Corte depositerà le ragioni del verdetto relativo all’indagine avviata nel 2014.

La nota di VeronaFiere

«Esprimiamo soddisfazione per l’assoluzione definitiva del direttore generale, Giovanni Mantovani, dall’accusa di abuso di ufficio. Si chiude così definitivamente una vicenda processuale che si è protratta per sei lunghi anni e che oggi restituisce pieno onore al manager alla guida del principale volano di sviluppo del territorio e delle filiere rappresentate dai brand della spa di viale del Lavoro. In attesa del deposito della motivazione della sentenza, Veronafiere auspica che questa vicenda possa costituire chiarimento, anche politico, relativo alla natura giuridica della stessa. L’ente, infatti, deve essere in grado di competere sui mercati fieristici mondiali con rapidità di decisione ed esecuzione così come avviene in Europa dove gli obiettivi fieristici sono di natura privatistica e non pubblica.Nel nostro Paese il chiarimento attorno a questa questione decisiva sta avvenendo attraverso sentenze di Tar oppure attraverso contenziosi esplicativi spesso lunghi e “ad personam”. E’ di due settimane fa la sentenza di Bari in cui si fa chiarezza definitiva sulla natura di una gloriosa insegna fieristica, quella del Levante, attraverso un pronunciamento che stabilisce: “la fiera è un ente privato; le sue gare avvengono senza evidenza pubblica”. E questa è l’unica strada percorribile per immaginare che Veronafiere possa misurarsi velocemente, con successo e autorevolezza, tra i competitor globali».

