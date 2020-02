Vicenza: alla Ederle scuole, chiese e palestre chiuse per Coronavirus

Condividi

Sul sito Stars and Stripes pubblicato un aggiornamento per i militari Usa presenti in Italia sull’emergenza Coronavirus. A Vicenza, dove si trova la caserma Ederle, fino al 1 marzo rimarranno chiude tutte le scuole, gli asili, le palestre e le chiese interne alla base. Al personale è inoltre stato ordinato di evitare tutti i viaggi non necessari in Lombardia e a Vo’ Euganeo.

Alla base aerea di Aviano (Pordenone), le scuole della base rimangono aperte, ma a tutti i militari e alle loro famiglie è stato ordinato di non recarsi in Lombardia e Veneto.

(ph: Flickr US Army Africa)