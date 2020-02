Coronavirus: 400 contagiati e 3 guariti

Condividi

Sono 400 le persone contagiate in 9 regioni e una Province autonoma, secondo i dati forniti dalle regioni e dal Ministero della Salute al momento e riferiti dalla protezione civile.

Nel dettaglio, i casi accertati di Coronavirus sono 258 in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno nelle Marche e uno a Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 128, 36 sono in terapia intensiva, mentre 221 si trovano in isolamento domiciliare. Tre persone sono guarite, mentre 12 sono decedute.

Intanto, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.