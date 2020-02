Condividi

Dopo la dimissione di ieri, la giornata di oggi fa registrare in Veneto un’altra buona notizia della seconda dimissione di un paziente affetto da coronavirus, ricoverato nei giorni scorsi all’Azienda Ospedaliera di Padova. La persona in questione fa parte del cluster di Vò Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio scorso. Dopo la dimissione, il paziente è stato posto in isolamento a casa.

(ph: shutterstock)