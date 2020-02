Coronavirus: Oms, 80.980 casi in 33 paesi, 3% fuori da Cina

Condividi

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) – “Ad oggi ci sono 80.980 casi di Covid-19 in 33 paesi, 13 dei quali nella Regione europea. Oltre il 95% dei casi è in Cina, solo il 3% al di fuori”. A fare il quadro è il direttore Europa Oms, Hans Kluge, in conferenza stampa dopo il vertice al ministero della Salute. “Comunque i nostri pensieri vanno a tutti i cittadini nel mondo in Europa e in Italia colpiti dal virus”, ha detto.