Crollo dell’economia, il mondo paga l’iniziale sottovalutazione cinese

Sono almeno quarantacinque i giorni persi prima di dichiarare guerra a questo nuovo virus, a causa dell’iniziale atteggiamento di negazione del governo cinese. E non è la prima volta. Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità si legge che il 17 marzo del 2003 fornì un rapporto sull’epidemia di SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave) con dati non rispondenti al vero e che solo il 2 aprile di quell’anno le autorità di Pechino concessero il permesso al team dell’Oms di recarsi nel Guangdong, per verificare lo stato di diffusione del morbo.

Nel caso del coronavisur hanno arrestato il giovane medico, poi deceduto, che diede l’allarme nella seconda settimana di dicembre. L’accusa era di procurato allarme. Le autorità cinesi comunicarono all’Oms casi di polmonite con causa ignota il 30 dicembre. Il 22 gennaio il Comitato di Sicurezza dell’organizzazione Onu produsse una stima del possibile contagio fornendo un parametro denominato “numero di riproduzione di base” (R0) che rappresenta il numero d’infezioni prodotte da un individuo infettato: R0, variabile tra 1,4 e 2,5, superando 1 si tratta di epidemia. Solo otto giorni dopo fu dichiarata l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), dichiarazione che obbliga l’Oms a fornire raccomandazioni e misure temporanee che non sono vincolanti per i Paesi e riguardano viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento.

Con emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale s’intende «un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale». Qualcuno ha sentito l’Unione Europea, prontissima invece nelle questioni economico e finanziarie? Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti in Italia in questi casi. Inoltre, dopo la conferma dei primi due casi in Italia, il governo ha ritenuto opportuno interrompere i collegamenti con la Cina, ma solo i voli diretti. Inascoltate le indicazioni di effettuazione dei test a tutte le persone provenienti dalla Cina. Solo ora, dopo avere il primato in Europa di contagiati, si adottano misure rigorose, con la singolare chiosa del premier Giuseppe Conte secondo cui quelle prese sono «misure proporzionate su base tecnico scientifiche».

Il grande rischio possibile viene dall’Africa. Al momento si registra solo un caso in Egitto, tuttavia nel continente africano solo la settimana prossima partiranno i test per scovare gli infettati. Tranciante l’Economist del 29 giugno 2019, quando scriveva che «la percezione che esiste un complotto per trasformare tutto l’oceano indiano in un lago cinese sta mettendo a repentaglio il capitale politico che la Cina ha accumulato in Africa». La macro-invasione cinese dell’Africa può rappresentare oggi un grande rischio di trasmissione del coronavirus. E rappresenta la cartina di tornasole che dimostra come censure, sottovalutazioni, omissioni di Stato sul coronavirus hanno una sola chiave d’interpretazione: tamponare il crollo della crescita economica.

Price Whaterhouse Coopers ha stimato a tutt’oggi l’impatto globale del coronavirus in 570 miliardi di dollari bruciati. Cifra astronomica dovuta al fatto che la Cina incide per il 17% sul Pil mondiale e che l’89% delle province esportatrici sono bloccate. E’ altamente improbabile che le attività produttive cinesi tornino normali entro fine marzo. Un report di Nikkei Asian Review afferma che i quattro quinti delle piccole e medie aziende cinesi temono di terminare le disponibilità finanziarie nel volgere di quattro mesi al massimo. Per parare il colpo, basteraà l’iniezione di 750 milioni di dollari decisa dalla banca centrale cinese?

(ph: Imagoeconomica)