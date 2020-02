Coppa del Mondo di sci: incognita sulle finali a Cortina

Condividi

Arrivata questa mattina la conferma ufficiale da parte della Federazione Internazionale per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo femminile in programma nel week-end a La Thuile.

Sabato e domenica si correrà, quindi, anche se con accesso limitato per il pubblico: “A causa della situazione legata al Coronavirus nel Nord Italia – si legge nella nota della FIS – la maggior parte delle autorità regionali italiane ha deciso di annullare eventi sportivi, tuttavia ciò non si applica alla regione Valle d’Aosta, in cui La Thuile è situata e dove non si sono registrati casi.

Le gare di Coppa del Mondo in programma il 29 febbraio e 1 marzo proseguiranno quindi come da programma mentre resta un pesante punto interrogativo sulle finali in programma a Cortina dal 18 al 22 marzo. La decisione, ha riferito la federazione nella nota, sarà presa entro domenica.

(Ph FISI)