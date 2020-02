L’appello: «Siracusa non chiuda le porte ai lombardo-veneti»

Condividi

“Pur nella consapevolezza che il numero di casi positivi al Coronavirus continua a crescere in Italia e che le zone interessate dalla diffusione del virus si allargano, con i primi casi registrati a Palermo, invito a mettere da parte l’emotività e ad agire con quel senso di accoglienza che ci ha sempre contraddistinto. Ospitando, quindi, con rispetto, chiunque chieda alloggio all’interno degli alberghi siracusani, senza opporre rifiuto alcuno”.

E’ l’appello che Giuseppe Rosano, presidente di ‘Noi albergatori Siracusa’, ha rivolto ai proprietari degli hotel cittadini. “Confido che albergatori, ma anche ristoratori, guide turistiche e tassisti si adopereranno per far distinguere Siracusa come città dell’accoglienza,pur nell’accortezza che la situazione impone e seguendo sempre e soltanto le raccomandazioni di Governo, Regione e istituzioni sanitarie. Le uniche disposizioni da seguire”, conclude Rosano.

