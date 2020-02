Ecco la nuova gamma di Phon professionali per parrucchieri di Eti

Condividi

Linkedin email

Gestire un salone di bellezza significa cercare di andare sempre incontro alle esigenze dei clienti, ma anche avere strumenti validi e duraturi con un rapporto qualità-prezzo che garantisca di lavorare bene. Oltre alle forbici, un elemento chiave per un parrucchiere che si rispetti è il phon: quest’ultimo, infatti, non serve semplicemente per asciugare i capelli, ma anche per creare pieghe e pettinature originali che durino nel tempo, specie se si tratta di acconciare una sposa o una cliente che debba presentarsi a un’occasione speciale. In tal senso, i phon per parrucchieri sul sito di Eti sono quelli più scelti dagli hair stylist da più di 40 anni.

La prima cosa che colpisce di questi asciugacapelli è certamente lo stile 100% italiano e con una linea compatta e maneggevole. Piccoli, potenti e colorati, i phon della Eti vantano tecnologie all’avanguardia e sono belli da vedere. Si può quindi scegliere il modello che si adatti all’arredamento del salone senza rinunciare all’alta qualità. A seconda delle peculiarità, l’azienda ha deciso di suddividere gli asciugacapelli in 5 diverse categorie: la Digital Line, la Top Line, la Silent Line, l’Extreme Line e la Smart Line.

La Digital Line è caratterizzata da un motore brushless, quindi senza spazzole meccaniche. La rotazione del motore, atta a generare calore, avviene per mezzo di un microporocessore (un po’ come i processori per i moderni computer) che inverte i campi magnetici con l’ausilio di chip. Questo sistema aumenta la durata stessa del phon, perché è meno soggetto a usura e può durare fino a 10 mila ore.

Della Top Line, invece, fanno parte gli asciugacapelli con potenza e portata d’aria ideali per lavori lunghi e complessi. Il modello Hyper Power, ad esempio, arriva fino a 2600 w con una portata d’aria di 110 metri cubi l’ora. Il suo motore di tipo AC garantisce almeno 2000 ore di asciugatura top.

La stessa tipologia di motore si ritrova nella Silent Line che, come suggerisce il nome, ha un silenziatore integrato che ne limita la rumorosità, ma senza inficiare sulle prestazioni. Si tratta di una soluzione molto elegante (e non solo da punto di vista estetico) che riduce l’inquinamento acustico e consente alle clienti di conversare senza problemi, rendendo quindi più piacevole la permanenza nel salone.

Nella Extreme Line ritroviamo una potenza maggiore, adatta soprattutto alle asciugature rapide che debbano fissare la piega o su chiome non particolarmente impegnative. La portata d’aria generata è similare a quella della Top Line.

Infine, la Smart Line combina gli elementi retrò del design con le tecnologie moderne. Si tratta di un asciugacapelli dalle funzioni essenziali ma non per questo meno performanti, che non mancheranno di fare il loro dovere anche sulle chiome più difficili.

I punti in comune di questi phon sono rappresentati innanzitutto dal peso, che non va molto oltre il mezzo chilo e scende persino sotto ai 400 grammi nel modello DG-Light 3800 della Digital Line. Una delle discriminanti quando si sceglie un asciugacapelli professionale, infatti, dev’essere la manovrabilità nel tempo: è ovvio che per affrontare un lavoro lungo è meglio affidarsi a un phon più leggero che non stanchi la mano dell’operatore mentre, nella ricerca della potenza, uno con un peso superiore consentirà di sprigionare più energia.

Quasi tutti i modelli, poi, hanno il getto d’aria fredda che serve a fissare la piega effettuata in modo decisivo e due bocchette diverse per acconciare i capelli in più modi. Sono dotati di almeno 2 velocità e ben 4 temperature differenti per consentire la massima personalizzazione dell’esperienza. Al fine di mantenere il calore in modo uniforme, poi, vi è una griglia in ceramica mentre, per collegare ogni phon agevolmente, il cavo di alimentazione ha una lunghezza di ben 3 metri.

(ph: shutterstock)