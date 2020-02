Veneziana contro La vita in diretta: «Basta fake news, qui tutto tranquillo» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Veneziana contro La vita in diretta. E’ diventata virale la diretta Facebook fatta di Cristina mentre l’inviato del programma di Rai 1 stava parlando con lo studio da piazza San Marco sulla situazione in città dopo l’emergenza coronavirus. La ragazza accusa il giornalista di «dare false informazioni e diffondere fake news» affermando che a Venezia la situazione è tranquilla e che, nonostante il Carnevale sia stato annullato, molti turisti hanno deciso di rimanere. «Gli stranieri sono più intelligenti degli italiani», continua Cristina mentre mostra la piazza che di certo non è piena come normalmente succede durante il Carnevale ma nemmeno vuota come qualcuno dice. «Basta con queste fake news – conclude la ragazza -. La dovete finire di screditare Venezia. Se i turisti li volete tutti a Roma o a Firenze tiratevi su le maniche, lavorate e cercate di offrire dei servizi che siano all’altezza di quello che offriamo noi. Concorrenza leale».

Dello stesso parere anche il governatore del Veneto Luca Zaia che a Porta a Porta ha dichiarato: «Molti dei nostri competitors nel settore del turismo approfittano del coronavirus per screditare l’offerta turistica di Venezia e del Veneto. Per noi la più grande industria è il turismo che vale circa 18 miliardi di fatturato. Certo non avrei mai pensato di dover firmare un’ordinanza per fermare il carnevale ma Venezia è aperta, ha i suoi negozi, i suoi alberghi». .