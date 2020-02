Meteo: temporali e neve in serata. Temperature giù

Condividi

Durante il pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti con precipitazioni sparse sui monti, sulla pianura tra Vicentino, Trevigiano e Alto Veneziano e locali altrove, con quota neve in prevalenza a 700-900 m ed anche qualche temporale; di sera precipitazioni assenti e diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a martedì nel pomeriggio avranno andamento irregolare mentre di sera saranno più basse anche di molto. Venti moderati/tesi con direzione variabile.

Tempo previsto

giovedì 27. Fino all’alba cielo sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino anche a cielo coperto nel pomeriggio, di sera parziale diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste nevicate sparse a tratti; altrove assenti.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a mercoledì.

Venti. In prevalenza moderati e da ovest, in alta montagna dal pomeriggio anche tesi/forti.

Mare. Poco mosso.