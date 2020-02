Austria: morta turista italiana, sospetto coronavirus

Condividi

A Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, una 56enne cittadina italiana che si trovava in Austria in vacanza, è morta la notte scorsa. Non si esclude il contagio da Covid-19.

“Un turista italiano di 56 anni è morto mercoledì notte – riferisce sul suo sito ‘Kurier’ – e lo stato della Carinzia riferisce il sospetto di infezione da Coronavirus. Il medico intervenuto non ha potuto escludere tale sospetto, per cui sono scattate le misure corrispondenti”.

Ieri era stata decisa la quarantena di un complesso turistico a Tenerife per la positività di un turista arrivato dalla Lombardia.

(Ph Bergfex.com)