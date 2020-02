Piero Angela: «Il Coronavirus non mi fa paura»

Condividi

Linkedin email

«La cosa personalmente non mi spaventa, non mi fa paura. Anche se penso che sia una cosa seria». Queste le parole di Piero Angela a Repubblica. Il divulgatore scientifico più amato e longevo della tv commenta la situazione coronavirus affermando che non gli era mai capitato «nulla del genere. Mi sembra di vivere in un film di fantascienza».

Ma di una cosa è certo: non rinuncerà a viaggiare. «D’ora in poi lo farò seguendo le indicazione delle autorità sanitarie: se mi dicono di indossare mascherina e guanti lo farò. Non posso giudicare se sono misure eccessive o no, mi fido di quello che dicono gli esperti. Penso si debbano rispettare le raccomandazioni che arrivano dagli esperti. Poi forse un giorno, quando sarà finito, diremo col senno del poi: erano eccessive. Ma col senno del poi sono buoni tutti».

E mantiene alta la positività: «L’80% dei contagiati guarisce senza dovere ricorrere a cure particolari. Soprattutto i più giovani. Ripeto: è una cosa seria, ma, in attesa di un vaccino, le cure ci sono e nella maggior parte dei casi funzionano».

(ph: imagoeconomica)