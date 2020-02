Coronavirus: allestite 56 tende fuori da ospedali veneti

Condividi



Presso 26 ospedali del Veneto, la Protezione Civile regionale sta completando in queste ore l’allestimento di 56 tende pneumatiche a scopo preventivo a fronte di eventuali necessità dovessero presentarsi nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.

“Si tratta di una predisposizione preventiva – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile – allo stato attuale, le tende vengono montate e tenute chiuse. Ci auguriamo che non debbano essere utilizzate ma sono appositamente predisposte nel caso si creassero situazioni di particolare necessità in cui è necessario garantire un percorso di screening e triage rapido, parallelo e separato dagli altri utenti, a ulteriori pazienti che si presentassero presso gli ospedali con sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus”.

“Per comprensibili ragioni di praticità e comunicazione, sono tutte collocate attigue alle strutture sanitarie – conclude l’Assessore -. Esprimo un grazie a tutti coloro hanno lavorato in questo sforzo, portato a termine con celerità e professionalità come sempre. Ancora una volta la macchina della Protezione civile veneta si è dimostrata efficiente”.

Dove sono le tende

Belluno Viale Europa,22 2

Feltre Via Bagnols Seur Ceze, 1 2

Treviso Piazzale Ospedale, 1 2

Conegliano Via Br. Bisagno, 4 1

Vittorio Veneto Via Forlanini, 71 1

Montebelluna Via Togliatti, 1 1

Castelfranco Via Ospedale, 16 1

Oderzo Via Luzzati, 45 1

Padova Via Giustiniani, 3 10

Monselice (Schiavonia) Via Albere, 30 12

Rovigo Viale Tre Martiri, 140 2

Dolo Riviera 29 aprile, 2 1

Mirano Via Mariutto, 76 1

Portogruaro Via Piemonte, 1 1

San Dona’ Via N. Sauro, 25 1

Jesolo Via Levantina, 104 1

Verona B.go Trento Piazzale Stefani, 1 2

Verona B.go Roma Via delle Menegone, 10 2

San Bonifacio Via Circonvallazione, 1 2

Villafranca di Verona Via Osp. Magalini, 5 2

Legnago Via C. Gianella, 1 2

Bussolengo Via Ospedale, 4/6 2

Vicenza Viale Rodolfi, 37 1

Chioggia Str. Madonna Marina, 500 1

Bassano del Grappa Via dei Lotti, 40 1

Sant’Orso Via Garziere, 42 1