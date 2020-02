Coronavirus: Burioni, ‘in questi giorni aumento casi certo ma niente panico’

Condividi

Milano, 27 feb. (AdnKronos Salute) – “Se in questi giorni i casi” di coronavirus “aumentano non dobbiamo preoccuparci perché è certo che questo avvenga. Perché noi vediamo oggi quello che è successo 7 giorni fa: una persona si infetta oggi e si ammala fra 7 giorni”. Lo ha spiegato il virologo Roberto Burioni, intervenendo a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. Se le misure adottate sono efficaci, ha aggiunto, “verosimilmente fra qualche giorno vedremo i casi stabilizzarsi e questo sarà un segno molto positivo”.

“Niente panico”, ha esortato l’esperto. “Conosco l’argomento molto bene – ha evidenziato – Ho una moglie e una figlia di 9 anni e non ho fatto spese al supermercato, non sto facendo niente di diverso dalla mia vita normale, adotto solo un po’ più di attenzione, quelle attenzioni che ho sempre adottato per non prendere l’influenza, come lavarmi le mani e via dicendo”. (segue)