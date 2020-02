«Per una volta Sud ha vinto contro Nord»: ex concorrente GF Vip nella bufera

Condividi

Elisa De Panicis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, nella bufera per una frase infelice sul coronavirus detta durante una diretta Instagram. Lei stessa aveva esordito dicendo: «Lo so che adesso tante persone inizieranno a scrivermi delle cose tipo super cattivissime in privato sui messaggi… Però per una volta il sud ha vinto contro il nord. Perché quelli del nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus. Che dire? Finalmente. Per una volta ragazzi ce l’abbiamo fatta». Dopo il polverone mediatico che l’ha travolta la De Panicis ha dichiarato: «Sono stata travisata e chiedo scusa».