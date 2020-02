Coronavirus; 650 positivi, 45 guariti e 17 decessi

Condividi

Il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli comunica i dati aggiornati in Italia sulla situazione Coronavirus. In totale sono 650 i casi positivi al virus, sono 45 i guariti (in Lombardia solo oggi dimesse 3 persone), mentre salgono a 17 i decessi (oggi morti tre ultraottantenni in Lombardia).