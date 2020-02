Patriarca Venezia: «Riaprite le porte delle chiese»

Condividi

«Chiederò (agli amministratori) che l’emergenza di questa prima settimana possa essere superata guardando alle celebrazioni, che siamo disponibili anche a vivere con delle regole, con degli accorgimenti particolari. Ieri (ndr: martedì) ho sentito tutti i vescovi, a uno a uno. Abbiamo rinunciato alla nostra settimana di spiritualità, che sarebbe incominciata lunedì, proprio per stare vicino alle nostre chiese, alla nostra gente, alle persone. Noi abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di stare gli uni vicino agli altri e guardare l’unico Signore. Questo modo anomalo di iniziare la Quaresima possa essere accolto come un monito, una indicazione, uno sprone a recuperare quella ecclesialità che appartiene al momento della preghiera, alla liturgia, al popolo di Dio».

Così il patriarca Francesco Moraglia nel corso della messa delle Ceneri, trasmessa in diretta dalla basilica di San Marco destra, a causa delle disposizioni del governo in materia di emergenza coronavirus. Prima della celebrazione, Moraglia aveva disposto che tutte le campane della diocesi suonassero a lungo, «per ricordarci visibilmente l’inizio del cammino molto anomalo di questa Quaresima 2020. Suoneranno pure domenica a mezzogiorno, anche in altre chiese del Veneto, per indicare che per la comunità cristiana non si può vivere senza il Signore», ha spiegato nell’omelia.

La messa è terminata con una preghiera per i malati, le loro famiglie, i medici e i sanitari e con la successiva benedizione simbolica alla città, all’esterno della Basilica.

