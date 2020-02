Condividi

Umberto Smaila commenta su Twitter la situazione Coronavirus ricordando un aneddoto del passato. Il veronese scrive: «Da bambino presi l’asiatica e rimasi a letto un mese come quasi tutta la mia classe. Ci furono molte vittime e l’epidemia divenne famosa. Ma mio padre continuò ad andare in officina e mia mamma a insegnare. Quelli come me, che vissero quell’esperienza, si pongono qualche domanda».

(ph: Facebook Umberto Smaila)