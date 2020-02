Coronavirus, 116 positivi: confermati 3 casi nel Vicentino

Condividi

Linkedin email

Bollettino aggiornato della Regione Veneto ad oggi, 27 febbraio. I casi di positività al Coronavirus sono saliti a 98, rispetto a ieri 11 in più. Il focolaio maggiore rimane quello di Vo’ Euganeo con 47 casi. Di questi due sono ricoverati in terapia intensiva a Padova e 2 sono stati dimessi e stanno bene. 14 a Treviso, 8 a Limena, 8 a Venezia, 5 a Dolo e 12 pazienti che devono ancora essere associati ad un territorio.

La novità di oggi sono le indagini in corso per 3 pazienti all’ospedale di Vicenza e un paziente a Chioggia ricoverato in ospedale.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 12.45 +++

Sono confermati i 3 casi positivi al Coronavirus a Vicenza.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 18.00 +++

In Veneto sono saliti a 116 i casi di positività al coronavirus. Lo rileva l’ultimo bollettino della regione: nel dettaglio sono saliti a 51 i casi a Vò, maggior focolaio della regione, mentre a Treviso sono sono 22.

Notizia in aggiornamento

(ph: shutterstock)