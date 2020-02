Luca, il farmacista di Vò Euganeo: «Anziani senza soldi, ma c’è più senso di comunità»

Condividi

«Un po’ di insofferenza c’è, ma qui a Vò non si molla. Si è creata una situazione di aiuto reciproco e un senso di comunità che forse un po’ mancava. Da questa situazione tragica esce anche la parte migliore delle persone». Luca Martini risponde al telefono da una delle due farmacie di Vò Euganeo nel Padovano, il Comune di circa 3300 abitanti isolato causa coronavirus. E’ il figlio del sindaco Giuliano Martini, titolare della farmacia, in questi giorni ovviamente molto più impegnato in municipio a gestire l’emergenza che non in negozio.

Presidio nell’emergenza

Le due farmacie (l’altra, la Santolin, è di sua madre) sono diventate una sorta di presidio nell’emergenza. «I primi due giorni siamo stati praticamente una unità di crisi – racconta il farmacista – tutti chiamavano qui perchè ai numeri verdi non rispondevano, tra l’altro molti sapendo che è la farmacia del sindaco del paese. Chiedevano informazioni su come e dove fare il tampone, se dovevano rimanere a casa. O ancora come andare ad assistere persone anziane o disabili che non possono uscire per sottoporsi al tampone. Noi tra l’altro siamo in personale ridotto, tre dottoresse abitano fuori Vò e non possono entrare, nonostante abbiano fatto il tampone e siano risultate negative. Il medico ha comunque dato due settimane di quarantena. Così anzichè in sei, ci ritroviamo ad essere in due con la situazione che c’è». Ricevere i rifornimenti di medicinali non è così semplice: «Ci sono stati problemi nella fornitura di mascherine, per due giorni siamo rimasti senza. Per ogni trasporto c’è bisogno dell’autorizzazione del prefetto, richiesta con ampio anticipo. Bisogna fornire nome e cognome del vettore, la targa del mezzo, l’orario della consegna. E’ un procedimento molto complicato. I magazzini che ci riforniscono sono stati bravissimi. Finora siamo riusciti a ricevere tutte le consegne però è abbastanza difficile. Secondo le ultime disposizioni le consegne grosse, solo di farmaci e alimentari, possono arrivare al negozio. Per le piccole si può mandare una persona al varco a ritirarle ma serve comunque l’autorizzazione».

Poste chiuse, un problema

Le difficoltà, per chi è in “zona rossa”, non mancano: «La posta è chiusa e ci sono molti anziani che non hanno bancomat o carta di credito, che prelevano i soldi della pensione proprio in posta. Persone che non hanno più contanti e non sanno come fare la spesa. In farmacia non è ancora successo che chiedano credito, ma una cliente anziana era preoccupata perchè mi diceva che ormai le sono rimasti solo 50 euro. Se la situazione non si risolverà a breve, dovremo concedere il credito ai clienti e chiaramente lo faremo: il farmaco è un servizio essenziale per la popolazione». L’assenza di un ambulatorio medico in Paese si è fatta sentire: «Ci sono i medici di base ma sono tutti in quarantena. Hanno tre sostituti che però ricevono solo su appuntamento e anche questo sta creando qualche disguido. Ma ci sono tanti volontari, di Protezione civile e alpini, che si stanno dando molto da fare». Sulla situazione di insofferenza di un paese praticamente “bloccato”, Martini sottolinea che «non ci sono situazioni tragiche ma qualche caso difficile di persone che vivono da sole, anziani soprattutto, che hanno i figli fuori paese. La gente è tranquilla e rassegnata, più del virus è preoccupata per il disastro a livello economico che si potrà creare per le piccole realtà: agriturismi, botteghe, imprese costrette a non lavorare. Qui sono aperte solo farmacie, fornaio e supermercati».

Precauzioni

Le precauzioni igienico-sanitarie sono osservate anche in farmacia: «Non voglio nemmeno pensare a cosa succederebbe se uno di noi si ammalasse. Abbiamo messo barriere divisorie dal banco per tenere le persone a circa due metri di distanza, abbiamo gel lavamani all’ingresso, indossiamo mascherine e guanti e disinfettiamo spesso le superfici, tavolo, banco, maniglie alla porta, con l’alcol. Inoltre spruzziamo spesso spray disinfettante nell’aria». Sulle misure adottate per Vò Euganeo e in Veneto, qualche perplessità Martini ce l’ha: «La mia paura è che sia troppo tardi, che il focolaio si sia già espanso troppo. Vero che la maggior parte dei contagiati del Veneto è di Vò ma questo è un paese collegato con numerosi altri comuni, c’è gente che lavora e vive altrove e poi si sposta qui, viene al bar qui. Non sono sicuro che tutte queste misure straordinarie possano effettivamente fermare il contagio all’esterno ma alle critiche sul numero di tamponi eseguiti rispondo che sono essenziali, per come siamo messi adesso a Vò. Perchè i pazienti asintomatici o chi sta per sviluppare sintomi, in una situazione in cui metà paese ha qualche disturbo influenzale, devono sapere se sono positivi. Altrimenti continuiamo a ricontagiarci e anzichè chiudere due settimane dovremo chiudere due mesi».

«Non posso ammalarmi, devo lavorare»

«Non ho paura tanto di ammalarmi – conclude Luca Martini – perché i sintomi in un giovane sano sono quelli di una banale influenza, quanto del fatto che se mi ammalassi non potrei più fare il mio lavoro che in questo momento è abbastanza fondamentale purtroppo. Papà viene poco in farmacia, da sindaco deve gestire soprattutto l’emergenza». Lui e la madre sono di Vicenza, «ma da lunedì mattina alle 6, prima che chiudessero il paese, ci siamo trasferiti qui per lavoro e ci resteremo fino alla fine dell’isolamento del paese».