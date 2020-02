Fuori strada e sbalzati fuori dall’auto: 22enne gravissimo

Condividi

Attorno alle 19 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un’auto uscita di strada tra Fosse e Bellori. La macchina, con a bordo 4 ragazzi, e andata dritta a una curva, cadendo per una ventina di metri fino a fermarsi rovesciata.

Dei 4 occupanti, tutti sbalzati all’esterno, due sono riusciti a risalire la scarpata e a dare l’allarme, i primi ad essere portati all’ospedale dall’ambulanza per accertamenti. Una squadra del Soccorso alpino di Verona assieme ai Vigili del fuoco, che hanno poi messo in sicurezza il mezzo, è scesa calandosi. Sul posto anche Croce Rossa e automedica con personale sanitario che ha subito prestato le prime cure agli altri due giovani, entrambi del ’97, uno apparso subito in gravi condizioni. Il terzo ragazzo è stato portato sulla strada e affidato all’ambulanza, il quarto, incosciente all’arrivo dei soccorsi, è stato imbarellato e sollevato verso l’alto con una serie di paranchi successivi, per poi essere trasportato all’ospedale.