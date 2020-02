Heather Parisi: «Ad Hong Kong rispettiamo regole senza dannosi allarmismi»

Condividi

«L’unica cura alla sindrome influenzale da Coronavirus è una enorme assunzione di responsabilità da parte di tutti»». Heather Parisi non smette di tenere aggiornati i suoi follower sulla sua vita ad Hong Kong ai tempi del Coronavirus ed aggiunge: «Tutti devono rispettare le regole senza isteria, senza panico e soprattutto senza dannosissimi e ingiustificati allarmismi».

L’ex showgirl parla anche dell’importanza di usare la mascherina: «Le autorità sanitarie di Hong Kong sono sempre state molto chiare. Sul sito ufficiale del dipartimento della salute si legge: “Indossare la maschera è una delle misure che aiuta a prevenire le infezioni ai tratti respiratori. L’uso può aiutare a prevenire le infezioni trasmesse attraverso il muco e la nebulizzazione. Proteggi te stesso e proteggi gli altri e indossa la maschera in modo appropriato”. A Hong Kong che dista pochissimi km dalla Cina ci sono ad oggi 91 casi (ma sono compresi anche i cittadini rientrati da Wuhan e dal Giappone) e 2 morti. A me pare che non esistano dubbi sull’efficacia straordinaria delle misure di prevenzione fin qui adottate dalle autorità di Hong Kong», conclude.