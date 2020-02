Immobili di lusso, ecco le località più amate dagli investitori

Condividi

Linkedin email

Nel mercato immobiliare, il settore luxury non subisce crisi. Un immobile di lusso, soprattutto se situato in una località prestigiosa, in una città d’arte o in una regione dove il paesaggio è particolarmente affascinante, rappresenta senza dubbio un investimento eccellente.

Il settore degli immobili di lusso vanta una proposta ricca, che va dalle dimore d’epoca immerse nel verde alle le ville affacciate verso il mare o le acque di un lago, passando per gli appartamenti moderni ed eleganti situati nel centro storico di una città o all’ultimo piano di un palazzo moderno. La scelta è molto ampia e ognuno può facilmente trovare la casa che ha sempre sognato e nello stesso tempo investire il proprio capitale in un immobile di grande valore.

In tutta Italia si trovano località eccezionali, sia sotto l’aspetto paesaggistico che artistico e storico, tanto da poter soddisfare qualsiasi desiderio e preferenza personale.

Per chi ama la montagna, tutta l’Italia offre scenari magnifici e le Dolomiti, dichiarate Patrimonio Unesco, costituiscono da sempre una delle località preferite per l’acquisto di un immobile di valore. Un caratteristico chalet nella zona di Canazei o di Cortina è la soluzione migliore per gli appassionati degli sport sulla neve, e per chiunque ami la raffinatezza e la semplicità, oltre a costituire un ottimo investimento.

Sempre per chi ama la montagna, anche la Valle d’Aosta offre scenari stupendi e paesaggi incomparabili: basti pensare al magnifico spettacolo offerto dalla vetrata panoramica di un elegante chalet con vista sul Monte Bianco.

Ovviamente, per acquistare una casa in montagna la scelta non si limita allo chalet: è possibile trovare bellissimi appartamenti, dalle finiture eleganti, situati in celebri località come Merano, oppure ville d’epoca e perfino castelli dagli interni magnificamente decorati, circondati da paesaggi spettacolari.

Un altro tra i territori più preziosi per l’acquisto di un immobile di lusso è senza dubbio la Toscana. Questa splendida terra, dove l’atmosfera rinascimentale è ancora percepibile, offre la possibilità di vivere in una città d’arte dalla bellezza incomparabile, come Firenze, Arezzo, Lucca o Siena, ma anche in un antico borgo medievale, tra il verde della Maremma o nelle località di mare versiliane.

La Toscana è anche la regione adatta per acquistare una casa d’epoca: tutto il territorio è costellato di castelli, ville storiche, antichi casali, palazzi neoclassici e splendidi manieri circondati da parchi e terreni coltivati. A chi ama il mare la regione offre fantastiche possibilità in luoghi noti in tutto il mondo come Forte dei Marmi, Punta Ala o l’Isola d’Elba.

Se l’intenzione fosse quella di acquistare un immobile di prestigio nell’Italia del Sud, una delle regioni da considerare è senza dubbio la Sicilia. Questa pittoresca isola è in grado di incantare chiunque sia per gli aspetti storici che per il paesaggio: non per niente è stata una delle mete più frequentate anche dai più grandi scrittori e poeti.

La Sicilia è il regno del barocco, delle ville con pavimenti in cotto e stucchi artigianali, delle antiche case rurali in pietra; tuttavia, chi predilige l’architettura moderna può trovare facilmente un appartamento completamente ristrutturato o una villa di design.

Come si è detto, la scelta di acquistare una casa di grande valore, una dimora storica o una villa d’epoca rappresenta un’ottima soluzione per chiunque possieda un capitale da investire.

A differenza dal mercato immobiliare di fascia più bassa, infatti, che spesso subisce la crisi e attraversa periodi poco proficui, gli immobili di lusso sono invece destinati a non svalutarsi e, anzi, spesso anche ad acquistare ulteriore valore nel corso del tempo.

(ph: shutterstock)